Коронавирус Кризис только начался, появилось срочное заявление МВФ: что теперь будет с деньгами и кредитами

2020-03-28 01:00 222
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Мировая экономика вошла в стадию кризиса, который может быть даже хуже того, который был в 2009 году

Об этом этом заявила Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

«Сейчас уже понятно, что мы вошли в новую рецессию — также, или даже хуже, чем в 2009 году. Правда, мы прогнозируем восстановление экономики в 2021 году, но при условии, что мы достигнем успеха в преодолении коронавируса и нам удастся избежать проблем с ликвидностью и платежеспособностью», - отметила она.

По словам Георгиевой, самым большим риском сейчас являются волна банкротств, которая будет в мире из-за временной остановки мировой экономики.

Уточним, что кризис в 2008-2009 годах был вызван тем, что несколько крупных финансовых компаний США обанкротились, а люди, которые взяли ипотечные кредиты, оказались неплатежеспособности.

До этого мы писали, что в Международном валютном фонде уже заявили, что развитые страны должны оказать поддержку странам с низким уровнем дохода. Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

"Прогноз по росту мировой экономики в 2020 году является негативным - спад будет таким же, как во время мирового финансового кризиса, или еще хуже", - сказала Георгиева и добавила, что МВФ готов задействовать всю кредитную емкость в 1 трлн долларов.

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