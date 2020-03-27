Коронавирус Во Львовской области будут массово тестировать на коронавирус

2020-03-28 17:00 528
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Во Львовской области на следующей неделе начнут проводить массовое тестирование населения на наличие коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.

Глава ведомства Максим Козицкий подчеркнул, что первыми пройдут тесты украинцы, которые накануне вернулись из-за границы, или те, кто имел контакт с уже зараженными коронавирусом.

"Сейчас мы активно разрабатываем алгоритм и правила такого тестирования. Предполагаю, что первые массовые тестирования будут проведены с середины следующей недели. Провести такое тестирование - дело не одного дня и на это потребуется немало усилий", - заявил Козицкий.

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