Коронавирус Блокпосты и градусники: в Киеве готовят новые кардинальные меры из-за коронавируса

2020-03-28 00:16 216
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Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал документ, в котором описываются меры по борьбе с коронавирусом Covid-19, якобы рассматриваемые для введения в Киеве.

Копию документа он разместил в своем канале в Telegram.

Озаглавлен документ "Условия въезда на территорию города Киева и выезда из нее граждан и транспортных средств" и он якобы утвержден распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (без указания имени руководителя).

"Въезд в Киев запрещен до 24 апреля. Всем кому разрешено будет въехать на территорию Киева будут мерять температуру", – написал Гончаренко в комментарии к документу.

 

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