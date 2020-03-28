Коронавирус МВФ может увеличить финансирование Украины до 8 миллиардов долларов - Зеленский

2020-03-28 01:30 153

Президент отметил, что вместе с финансированием Всемирным банком и ЕБРР Украина может получить минимум 10 млрд долларов.

Международный валютный фонд может увеличить финансирование Украины до 8 млрд долларов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам. "У нас каждый день идут переговоры с Международным валютным фондом. Сейчас мы договорились об увеличении программы", - отметил глава государства. "Что касается МВФ, сейчас мы минимум можем получить увеличение программы до 8 млрд долларов. Если дальше в целом вместе со Всемирным банком и ЕБРР мы можем получить минимум 10 млрд долларов", - сказал Зеленский.

По его словам, условием получения средств от МВФ является принятие двух законов - о банках и земельной реформе. Зеленский сообщил, что после выполнения всех условий в течение 15 дней от МВФ может поступить первый быстрый транш в размере 1,75-2 млрд долларов. "Я думаю, что это будет 2 млрд долларов, и они поступят сразу в госбюджет Украины, а не в НБУ, а в госбюджет Украины, и мы сможем поддержать наших людей», - добавил президент.

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