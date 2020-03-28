Коронавирус Украинцам объяснили, как по-новому оформить субсидию

2020-03-28 00:24 198
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Стало известно о порядке оформления субсидии во время карантина

Кабинет министров упростил выдачу субсидий украинцам, потерявшим работу во время действия карантина, который был введен для предотвращения распространения коронавируса. Теперь оформить получение госвыплат можно онлайн, не выходя из дома.

Об этом сообщается на странице Министерства цифровой трансформации в Facebook.

"Правительство упростило предоставление субсидий для граждан, потерявших работу в связи с карантином и ставших на учет как, безработные", — информирует ведомство.

 Министерство сообщило, что для онлайн-оформления субсидии необходимо сперва перейти по предоставленной ссылке на сайт Минсоцполитики, потом пройти регистрацию при помощи BankID или электронной подписи, заполнить форму заявления о назначении выплат и указать банк-получатель. Затем следует указать свои доходы и расходы, сделать проверку указанной информации и отправить документ.

По данным ведомства, в течение нескольких недель желающий получать субсидию будет проинформирован о решении по предоставлению госпомощи и ее размере.

Министерство отметило, что субсидия будет предоставляться до завершения отопительного сезона и автоматически перечисляться без заявлений получателя.

Напомним, ранее правительство предложило парламенту сократить финансирование из государственного бюджета жилищных субсидий на 8,3 млрд. грн.

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