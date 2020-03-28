Коронавирус Безумие на украинской границе не утихает, появилось официальное заявление: "Если не успели вернуться домой, то..."

2020-03-28 14:30 1080
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В сети распространяют противоречивую информацию

Стало известно, как украинцы смогут попасть домой после закрытия границ

Об этом информирует пресс-служба МИД Украины.

Стоит отметить, что уже сегодня в полночь были закрыты границы. В МИД порекомендовали украинцам, которые остались за границей, обращаться в посольства, чтобы можно было продлить визы или решить другие вопросы.

Но дипломаты успокоили украинцев и заявили, что граждане смогут вернуться в Украину домой пешком через пункты пропуска, где это будет разрешено.

Если у граждан были забронированы авиабилеты на март, то для возврата средств им необходимо обратиться в авиакомпании.

А все граждане Украины, которые вернулись домой в течение последней недели, обязаны соблюдать режим самоизоляции на протяжении 14 дней.

Также в сети появилась информация, что на пункте пропуска Гребенное – Рава Русская польские пограничники пропускают всех бесплатно, а на украинской стороне якобы "сдирают деньги".

Об этом в Facebook написал поляк Томаш Баарт. Он заявил, что польские офицеры организовали возможность перехода границы пешком, но только до украинского шлагбаума.

Но потом попасть на украинскую территорию не так и просто: якобы нужно заплатить от 30 до 50 злотых с человека за перевозку от нейтральной зоны к воротам.

В пресс-службе Западного регионального управления ГПСУ заявили, что для пересечения государственной границы действительно были организованы автобусы, но никаких денег платить не нужно гражданам.

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