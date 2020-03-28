Коронавирус В Минздраве рассказали, как курение влияет на коронавирус

2020-03-28 16:30 1797
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В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что информация о том, что курильщики больше защищены от коронавируса Covid-19 не соответствует действительности.

Как говорится в Facebook Министерства здравоохранения, даже наоборот – курильщики могут быть больше подвержены заболеванию.

"Во-первых, во время курения человек чаще прикасается к лицу; во-вторых, эта привычка может усилить развитие хронических болезней; в-третьих, курение увеличивает риск заболевания пневмонией. Будьте здоровы, укрепляйте иммунитет и пользуйтесь надежными источниками информации", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассматривает возможность переквалифицировать врачей, чтобы они боролись с коронавирусом Covid-19.

Также мы рассказывали, что по состоянию на утро субботы, 28 марта, количество зараженных коронавирусом Covid-19 достигло 311 человек.

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