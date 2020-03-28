Украина В ночь на воскресенье Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов

2020-03-28 15:45 417
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

С завтрашнего дня украинцы должны изменить время на своих часах

29 марта в 3:00 утра по киевскому времени Украина переводит часовые стрелки на один час вперед.

Об этом сообщили в департамента технического регулирования и метрологии Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Сообщаем, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" на территории Украины 29 марта 2020 года в 3 (три) часа по киевскому времени вводится летнее время переводом часовой стрелки на 1 (один) час вперед", — говорится в сообщении.

Согласно документу, с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1 час назад.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине зафиксировано восемь смертей от COVID-19

2020-03-28 15:30 243

Ученые назвали самый опасный период у зараженных коронавирусом

2020-03-28 12:30 1164

Кризис только начался, появилось срочное заявление МВФ: что теперь будет с деньгами и кредитами

2020-03-28 11:00 5307

Минздрав сообщил о 310 случаях коронавируса в Украине

2020-03-28 10:00 483

Еще новости в разделе "Украина"

В ночь на воскресенье Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов

2020-03-28 15:45 417

Лечащих украинцев от коронавируса медиков поселят прямо в больницах

2020-03-27 19:34 564

Культурный карантин: Смотреть представления Национальной оперы онлайн

2020-03-27 14:46 450

Карантин В Украине: Еще одну область перекрывают бетонными блоками и блокпостами

2020-03-27 12:41 10671
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В ночь на воскресенье Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов 2020-03-28 15:45 417
Лечащих украинцев от коронавируса медиков поселят прямо в больницах 2020-03-27 19:34 564
Культурный карантин: Смотреть представления Национальной оперы онлайн 2020-03-27 14:46 450
Карантин В Украине: Еще одну область перекрывают бетонными блоками и блокпостами 2020-03-27 12:41 10671

Лента

17:00 Во Львовской области будут массово тестировать на коронавирус
16:30 В Минздраве рассказали, как курение влияет на коронавирус
16:00 Испания поставила новый мрачный рекорд по смертности от коронавируса
15:45 В ночь на воскресенье Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов
15:30 В Украине зафиксировано восемь смертей от COVID-19
15:00 МВФ может увеличить финансирование Украины до 8 миллиардов долларов - Зеленский
14:30 Безумие на украинской границе не утихает, появилось официальное заявление: "Если не успели вернуться домой, то..."
14:20 Испания поставила новый мрачный рекорд по смертности от коронавируса
14:00 Наличная гривня упала почти до 30. Что будет с курсом на следующей неделе?
13:43 Карантин коррупции не помеха: на взятке 25 тысяч долларов задержан подчинённый Максима Вихора