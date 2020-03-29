Коронавирус Ситуация с Covid-19 в мире: США лидируют, в Китае эпидемия пошла на спад

2020-03-29 13:30 498

В мире по состоянию на утро 29 марта заражение коронавирусом насчитывается 665 164 случаев, которые были лабораторно подтверждены. 30 848 человек стали жертвами болезни. 140 222 человека выздоровели. Об этом свидетельствуют данные карт Американского исследовательского центра системных наук и инженерии при университете имени Джона Хопкинса.

В настоящее время США лидируют по числу заболеваемости Covid-19. В этой стране выявили коронавирус уже у 124 665 человек.



Десятка стран с самой высокой заболеваемостью Covid-19:

1) США – 124 665 (население страны 327,2 млн);

2) Италия – 92 472 (население страны 60,4 млн);

3) Китай – 82 057 (население страны 1,3 млрд);

4) Испания 73 235 (население страны 46,6 млн);

5) Германия – 57 695 (население страны 8,7 млн);

6) Франция – 38 105 (население страны 67 млн);

7) Иран – 35 408 (население страны 86 млн);

8) Великобритания – 17 312 (население страны 66,4 млн);

9) Швейцария – 14 076 (население страны 8,7 млн);

10) Нидерланды – 9 819 (население страны 17, млн).

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