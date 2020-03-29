Коронавирус Доллар решил побить новый рекорд: что будет с курсом валют после выходных, НБУ раскрыл цифры

2020-03-29 13:00 2823
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Курс валют в Украине 29 марта удивит всех, доллар и евро буквально застынет на месте перед новым подорожанием

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, сто долларов будут торговаться по курсу 2813,81 гривну. А сто евро по 3086,33 гривны.

Однако уже 30 марта, в понедельник, ситуация изменится: сто долларов будут торговаться по 2818,30 гривен (+4,49), а сто евро по 3090,27 грн (+3,94).

Уточним, что данный курс валют является абсолютным рекордом сначала этого года. Предыдущий рекорд был зафиксирован 27 марта – 2813,81 грн за сто американских «вечнозеленых».

До этого мы писали, что Украину ждет тяжелое время, это касается и курса валют, и экономики вцелом. Ттакое мнение озвучил аналитик Дмитрий Снегирев для Politeka on-line. Кроме того, он рассказал, что ждет украинскую экономику после карантина и какой будет курс валют (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Удержать гривну в ручном управлении не удалось, а на поддержание искуственного курса гривны сожгли 1 млрд золотовалютных запасов. Я бы не хотел давать пессиминистичных прогнозов, но по моему мнению, реальный курс валют выглядит так - 30 гривен за американский доллар", - отметил эксперт.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше!

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Испания поставила новый мрачный рекорд по смертности от коронавируса

2020-03-28 16:00 768

МВФ может увеличить финансирование Украины до 8 миллиардов долларов - Зеленский

2020-03-28 15:00 786

Испания поставила новый мрачный рекорд по смертности от коронавируса

2020-03-28 14:20 1017

Наличная гривня упала почти до 30. Что будет с курсом на следующей неделе?

2020-03-28 14:00 867

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Зеленский: Есть три сценария эпидемии в Украине

2020-03-29 20:53 18

видео Не хотят в обсервацию: В аэропорту «Борисполь» полиция гонялась за вернувшимися из Вьетнама пассажирами

2020-03-29 20:48 39

В Минздраве назвали возрастную категорию, которая больше всего болеет COVID-19 в Украине

2020-03-29 15:00 771

В Минздраве предусматривают внедрение "клинической сортировки"

2020-03-29 14:30 504
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Зеленский: Есть три сценария эпидемии в Украине 2020-03-29 20:53 18
видео Не хотят в обсервацию: В аэропорту «Борисполь» полиция гонялась за вернувшимися из Вьетнама пассажирами 2020-03-29 20:48 39
В Минздраве назвали возрастную категорию, которая больше всего болеет COVID-19 в Украине 2020-03-29 15:00 771
В Минздраве предусматривают внедрение "клинической сортировки" 2020-03-29 14:30 504

Лента

20:53 Зеленский: Есть три сценария эпидемии в Украине
видео 20:48 Не хотят в обсервацию: В аэропорту «Борисполь» полиция гонялась за вернувшимися из Вьетнама пассажирами
15:00 В Минздраве назвали возрастную категорию, которая больше всего болеет COVID-19 в Украине
14:30 В Минздраве предусматривают внедрение "клинической сортировки"
14:00 В США впервые умер младенец с коронавирусом
13:30 Ситуация с Covid-19 в мире: США лидируют, в Китае эпидемия пошла на спад
13:00 Доллар решил побить новый рекорд: что будет с курсом валют после выходных, НБУ раскрыл цифры
12:30 Аваков: ЧП или комендантский час пока не нужны, но карантин должен быть полным
12:00 Соблюдайте правила карантина: полиция обратилась к населению
видео 11:30 Известный врач указала на серьезную проблему с лечением от коронавируса в Украине