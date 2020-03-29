Коронавирус В Минздраве предусматривают внедрение "клинической сортировки"

2020-03-29 14:30 507
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Министерство здравоохранения предусматривает внедрение "клинической сортировки", при которой госпитализировать в больницу будут только больных средней и тяжелой степени. Об этом сообщил на брифинге в воскресенье заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.

"Мы также предполагаем внедрение клинического сортировки, то есть госпитализировать в больницу должны больных средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под контролем и медико-санитарным наблюдением", - сказал Ляшко.

Для этого, по его словам, Минздрав рекомендует усилить центры первичной медико-санитарной помощи, привлечь специалистов других специальностей, поскольку "именно медик может принять решение относительно критериев госпитализации и решить необходимость пребывания больного в стационаре или продолжить лечение на дому".

Напомним, ранее в Минздраве назвали возрастную категорию, которая больше всего болеет COVID-19 в Украине.

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