Коронавирус В США впервые умер младенец с коронавирусом

2020-03-29 14:00 342
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Ребенок, у которого диагностировали коронавирус, умер в США. Медики устанавливают причину гибели, но о сопутствующих болезнях не сообщают.

Зараженный коронавирусом младенец, которому было меньше года, скончался в Чикаго. Это первый случай гибели маленького ребенка с COVID-19 в США, передает CNN.

"Никогда еще не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. Проводится полное расследование, чтобы определить причину смерти", - сказал директор Департамента общественного здравоохранения Иллинойса доктор Нгози Эзик.

Медик не уточнил, были ли у ребенка сопутствующие заболевания.

В СNN отмечают, что до этого смерть младенца с коронавирусом была зафиксирована в Китае. У погибшего ребенка были хронические заболевания.

Согласно отчету медиков, в Италии большую часть погибших от коронавируса составляют пожилые люди. Почти половина умерших страдали не менее чем тремя хроническими заболеваниями, почти все - хотя бы одним.
США сейчас лидер по количеству зараженных – более 124 000 подтвержденных случаев. Погибли больше 2000 человек (John Hopkins CSSE).

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