Коронавирус Кабмин решился на радикальные изменения бюджета, что ждет Украину: "урезание доходов и..."

2020-03-29 22:00 639
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На фоне эпидемии коронавируса Кабмин предалагает обновить бюджет Украины

Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

"После детального просмотра и аудита всех бюджетных программ мы планируем сохранить финансирование в полном объеме для наших аграриев и фермеров. Поддержка сельхозтоваропроизводителей не будет уменьшена ни на гривну и составит лишь в этом году 4 млрд грн", – отметил он.

Кроме того, по словам Шмыгаля,  продолжится  финансирование реформы оборонно-промышленного комплекса, его расходы сохранены на уровне 2,5 млрд грн.

Также в Кабмине обещают сохранить на прежнем уровне  финансирование строительства и ремонта дорог в Украине.

При этом на развитие сети автомобильных дорог собираются выделить  37,3 млрд грн, а на субвенцию местным бюджетам для дорожного хозяйство запланировано 21,8 млрд грн.

Среди программ, которые правительство предлагает увеличить – это  выделение дополнительных 1,6 млрд грн на реструктуризацию угольной отрасли. Общий объем программы – 3,6 млрд грн.», - написал премьер-министр.

Ранее мы писали, Кабмин предложил урезать зарплаты чиновников вдвое.

Если решение будет принято, то оно каснется чиновников, получающих зарплаты, которые, к слову, называют "космическими" - в размере 10 минимальных, то есть 47 тысяч гривен.

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