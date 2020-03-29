Коронавирус В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина

2020-03-29 22:30 339
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По словам вирусолога, "нет оснований считать", что домашние животные могут быть переносчиками COVID-19.

В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от своего хозяина. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщило бельгийское Федеральное агентство по безопасности продовольственной сети (AFSCA).

Факт заражения выявили сотрудники факультета ветеринарии Льежского университета, передает DW.

По словам вирусолога Эмманюэля Андре, речь идет "об отдельном случае" - подобное, по всей видимости, может происходить "после тесного контакта между животными и зараженными людьми". При этом "нет оснований считать, что животные могут быть переносчиками, (способствующими развитию, - ред.) эпидемии в нашем обществе", подчеркнул Андре.

Специалисты AFSCA указывают, что "вероятность передачи вируса от домашних животных человеку в сравнении с передачей через прямой контакт между людьми незначительна".

Ранее СМИ сообщили об инфицировании двух собак от их владельца в Гонконге. В то время как у собак не было зафиксировано никаких симптомов, кошка страдала "от временных затруднений с дыханием и проблем с работой пищеварительного тракта", отмечают ветеринары.

В качестве меры предосторожности AFSCA "настоятельно рекомендовало" соблюдать стандартные правила гигиены при общении с домашними животными: избегать тесного контакта, мыть руки, не позволять животным лизать ваше лицо.

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