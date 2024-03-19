Политика Бельгия готовит пакет военной помощи для Украины на 412 млн евро

2024-03-19 19:15

 

Бельгия готовит пакет военной помощи для Украины на 412 млн евро, в который включены 300 броневиков LMV, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Shephard Media.

Отмечается, что кроме многоцелевых бронированных автомобилей Бельгия планирует помочь Украине с минными тралами.

"Новая инициатива военной помощи, реализованная совместно Бельгией и Нидерландами, стала частью сотрудничества BELEUX, целью которой является повышение военного потенциала Украины", — говорится в материале.

Издание пишет, что Бельгия обеспечит базовую подготовку, а Нидерланды — обучение на рабочем месте для украинских экипажей минных судов.

Бельгия также пообещала предоставить Украине военную помощь на общую сумму 611 миллионов евро в течение 2024 года. Сообщается, что около половины этой суммы было выделено на дополнительные артиллерийские боеприпасы.

Отметим, Iveco LMV – это армейский многоцелевой бронированный автомобиль итальянского производства. Он разработан коллективом конструкторов компании "Iveco Defence Vehicles", первый из десяти прототипов был изготовлен в 2001 году.

На автомобиле может быть установлено различное пулеметное вооружение, в том числе дистанционно управляемое на модуле типа Protector RWS.

Напомним, в конце февраля стало известно, что Бельгия выделит 200 млн евро на оплату снарядов, о которых ранее заявил президент Чехии Петр Павел.

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