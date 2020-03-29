Коронавирус Главы двух министерств Емец и Уманский подали в отставку — Геращенко

2020-03-29 21:30 423

На совещании руководства Верховной Рады прошла встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.



Глава Министерства здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку, сообщает депутат Ирина Геращенко.



"Второе правительство Зеленского побило рекорды скорости изменения министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку - в разгар коронавируса", - написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Она также сообщила, что на совещании руководства Верховной Рады прошла встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.

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