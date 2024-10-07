Политика Удары вглубь рф немецким оружием: Бербок сделала обнадеживающее заявление

2024-10-07 16:05

 

Глава МИД Германии отказалась публично обсуждать, насколько глубоко вглубь российской территории Украина может наносить удары.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключает, что в будущем Украина сможет бить вглубь территории РФ немецким оружием с целью самообороны. Об этом пишет Tagesschau.

Она отметила, что Украина не обязана наносить ответный удар только тогда, когда ее собственная территория уже подвергается нападению, и подчеркнула, что для предотвращения будущих атак необходимы превентивные меры.

"Право Украины на самооборону не означает, что ракета должна сначала пересечь границу или попасть в такой город, как Харьков, прежде чем ей будет позволено защищаться. Даже самая лучшая противовоздушная оборона не всегда может это предотвратить":

При этом глава МИД Германии заявила, что не хотела бы публично обсуждать, насколько глубоко вглубь российской территории Украина может наносить удары.

"Она предостерегла от определения конкретных расстояний, таких как "десять, сорок или двести километров", поскольку российские военные могут извлечь из этого выгоду", - пишет издание.

Удары по территории РФ - позиция Германии

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не против того, чтобы ВСУ наносили удары по территории РФ оружием, которое предоставили другие партнеры, однако сам Берлин свои ракеты Taurus Украине не передаст.

Бербок ранее уже заявляла, что поддерживает использование дальнобойного оружия для самообороны Украины. Также она заверила, что выступает за передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, однако подчеркнула, что для этого необходимо единогласное решение коалиции, а в ней пока нет единства.

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