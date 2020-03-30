Коронавирус В МОЗ признали, что не тестируют на COVID-19 вернувшихся из-за границы

2020-03-30 12:43 117

Тотальное ПЦР-тестирование всех вернувшихся из-за границы - это экономически необоснованно.

"Почему не проводим тотальное тестирование? В этом нет смысла, ведь есть понятие "инкубационный период". Это не будет экономически и эпидемически обоснованно", - заявил замминистра здравоохранения иВиктор Ляшко.

Он также добавил, что единственным решением в этом случае будет направление всех прибывших в страну на обсервацию.

"Вчера правительство постановило обязать всех прибывших в Украину проходить обсервацию в местах, определенных облгосадминистрациями. Кроме того, постановление обязывает самоизолироваться всех контактных. Если самоизоляцию нельзя обеспечить в домашних условиях, они будут отправлены на обсервацию", - добавил Ляшко.

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