Украина У Зеленского пояснили, почему не вводят Чрезвычайное положение

2020-04-01 13:11 255

Вводить чрезвычайное положение в Украине из-за коронавируса пока не будут, поскольку это неминуемо приведет к можному кризису и краху украинской экономики.

"Мы считаем, что пока есть возможность сохранять чрезвычайную ситуацию и не вводить чрезвычайное положение, то будем идти только таким путем. Потому что чрезвычайное положение может очень разрушительно поразить экономику, и мы не хотим этого допустить", - заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, карантинные меры и так мешают развитию экономики.

"У нас сервисная индустрия теневая во многих случаях. Около 600 тыс. человек уже временно потеряли работу только в Киеве", - отметил политик.

В то же время при Кабмине сейчас все ведущие экономисты, которые есть в Украине, объединились в консультативно-совещательный орган и пытаются разработать несколько сценариев для удержания экономики Украины.

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