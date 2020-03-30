Коронавирус Шмыгаль об увольнении глав Минздрава и Минфина: Страна требует быстрых действий

2020-03-30 18:30 186
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский – профессионалы, способные реализовывать долгосрочные реформы, но сейчас страна требует быстрых действий, поэтому правительство и подало постановления об увольнении.

Источник: пост Шмыгаля в Telegram

Прямая речь: "Илья Емец и Игорь Уманский профессионалы, которые способны реализовывать долгосрочные реформы. Но сейчас страна требует быстрых действий. Именно поэтому было принято решение подать в Верховную Раду постановления об увольнении министра здравоохранения и министра финансов".

Детали: Шмыгаль добавил, что его Кабмин работает меньше месяца, но вызовы, с которыми он столкнулся "не чувствовало на себе ни одно правительство за последние годы".

По словам премьера, во время режима чрезвычайной ситуации "один день считается за месяц".

Шмыгаль также выразил надежду, что Емец и Уманский и в дальнейшем продолжат помогать его команде.

Что было раньше: 30 марта Верховная Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов и Илью Емца с должности министра охраны здоровья.

При этом депутаты провалили оба голосования за назначение новых министров – и за кандидатуру Сергея Марченко на министра финансов, и за Максима Степанова на пост главы Минздрава.

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