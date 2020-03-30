На сегодняшний день лекарств от COVID-19 нет.
Доктор Клэйтон Коул, пульмонолог и председатель отделения превентивной медицины американской клиники Майо, сообщил, что сегодня нет лечения для коронавируса COVID-19, хотя ранние клинические исследования показали перспективность ряда лекарств.
Лечение первой линии - это поддерживающая терапия, которая может помочь больным перенести болезнь и выжить.
"Поддерживающее лечение - то, что мы можем сделать, чтобы облегчить симптомы коронавируса COVID-19», - сказал доктор Коул.
«Внимательно наблюдая за пациентами, помогая им дышать, доставляя внутривенные жидкости, подавляя высокую температуру, облегчая кашель, мы можем надеяться предотвратить нежелательные явления: хроническую одышку или смерть в особо тяжелых случаях. Число серьезных случаев увеличивается, мы должны подготовиться к оказанию поддерживающей помощи большему количеству людей с коронавирусом".
Как поддерживается дыхание в больнице? Иногда медики должны обеспечить дополнительный кислород. В некоторых случаях это включает в себя фактическое применение так называемого «двунаправленного положительного давления в дыхательных путях» или временное подключение к аппарату искусственной вентиляции легких для тех, кто серьезно болен. Большинству людей этот уровень помощи дыханию не требуется.
Поддерживающее лечение в домашних условиях
Люди с легкими симптомами коронавируса COVID-19 нуждаются в самоизоляции и лечении в домашних условиях.
Эти поддерживающие методы могут помочь уменьшить симптомы.
- Отдых
- Обильное питье
- Контроль температуры
- Облегчение кашля и чихания при помощи безрецептурных препаратов
Правила при домашнем лечении
- Сохранение дистанции не менее двух метров от членов семьи
- Мытье рук
- Дезинфицирование поверхностей
- Самоизоляция от других членов семьи
- Персональная посуда
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