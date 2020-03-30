Коронавирус Медики объяснили, что означает поддерживающее лечение для больных коронавирусом

2020-03-30 18:30 273

На сегодняшний день лекарств от COVID-19 нет.

Доктор Клэйтон Коул, пульмонолог и председатель отделения превентивной медицины американской клиники Майо, сообщил, что сегодня нет лечения для коронавируса COVID-19, хотя ранние клинические исследования показали перспективность ряда лекарств.

Лечение первой линии - это поддерживающая терапия, которая может помочь больным перенести болезнь и выжить.

"Поддерживающее лечение - то, что мы можем сделать, чтобы облегчить симптомы коронавируса COVID-19», - сказал доктор Коул.

«Внимательно наблюдая за пациентами, помогая им дышать, доставляя внутривенные жидкости, подавляя высокую температуру, облегчая кашель, мы можем надеяться предотвратить нежелательные явления: хроническую одышку или смерть в особо тяжелых случаях. Число серьезных случаев увеличивается, мы должны подготовиться к оказанию поддерживающей помощи большему количеству людей с коронавирусом".

Как поддерживается дыхание в больнице? Иногда медики должны обеспечить дополнительный кислород. В некоторых случаях это включает в себя фактическое применение так называемого «двунаправленного положительного давления в дыхательных путях» или временное подключение к аппарату искусственной вентиляции легких для тех, кто серьезно болен. Большинству людей этот уровень помощи дыханию не требуется.

Поддерживающее лечение в домашних условиях

Люди с легкими симптомами коронавируса COVID-19 нуждаются в самоизоляции и лечении в домашних условиях.

Эти поддерживающие методы могут помочь уменьшить симптомы.

- Отдых

- Обильное питье

- Контроль температуры

- Облегчение кашля и чихания при помощи безрецептурных препаратов

Правила при домашнем лечении

- Сохранение дистанции не менее двух метров от членов семьи

- Мытье рук

- Дезинфицирование поверхностей

- Самоизоляция от других членов семьи

- Персональная посуда

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