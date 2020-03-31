Коронавирус Осенью мир накроет вторая волна COVID-19 - коронавирусам свойственна цикличность

2020-04-01 08:12 240

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи прогнозирует, что осенью этого года будет, скорее всего, вторая волна эпидемии коронавируса.

"Коронавирус будет циклическим и вернется осенью из-за его степени передачи", - заявил он во время брифинга в Белом доме .

По его словам, на то время у страны будет больше возможностей для тестирования и выявления следов заболевания, учитывая извлеченные на данный момент уроки. Проводятся клинические испытания для терапевтического вмешательства и разрабатывается вакцина — раньше этого не было.

Когда президента США Дональда Трампа спросили о возможности второй вспышки коронавируса, он ответил: "Я надеюсь, что этого не произойдет, но мы, безусловно, готовы".

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США от коронавируса умерли более 3 тыс. человек.

Тем временем в Украине число зараженных COVID-19 уже перевалило за 500. Правда есть и более печальная статистика, так, один из губернаторов вчера заявил, что только в его западной области сегодня уже более пяти тысяч заболевших.

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