Коронавирус Минздрав готовится к худшему, в больницах поставили почти 70 тыс коек для зараженных

2020-04-02 10:12 420

Минздрав согласовал с каждым своим областным структурным подразделением перечень медучреждений, которые определены для приема больных коронавирусом.

"Это так называемая "первая волна" больниц, их 240. Все они рассчитаны на больных с коронавирусом. В этих 240 больницах мы имеем 67 тысяч койкомест, из них 11 тысяч коек профильных для инфекционных больных", - заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В этих больницах насчитывается 4 188 коек для изоляции больных, 1 716 коек в отделениях интенсивной терапии, а также 1 882 аппарата для искусственной вентиляции легких.

Кроме того, в больницах 5 861 врач уже готов оказывать медицинскую помощь больным с коронавирусом. Среди них 3 700 врачей-инфекционистов и педиатров-терапевтов, а также 2 161 анестезиолог.

Также известно, что возле каждой больницы установлены палатки для приема и сортировки больных коронавирусом. Таких палаток в Украине обустроили уже более двух сотен.

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