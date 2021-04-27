Коронавирус Украина начала выход из третьей волны пандемии коронавируса, - глава МОЗ

2021-04-27 12:23

Украина начала постепенный выход из третьей волны пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют основные эпидемиологические показатели и маркеры, сообщил сегодня министр здравоохранения Максим Степанов.

По его данным, за прошедшую неделю количество заболевших уменьшилось с 92 тысяч до 77 тысяч по сравнению с позапрошлой неделей.

"То есть, на 15 тысяч человек меньше заболело за прошедшую неделю, чем за позапрошлую", – сказал Степанов.

Количество госпитализаций за тот же период уменьшилось на 3400 человек.

"Все эти цифры говорят о том, что ситуация стабилизируется. Мы действительно прошли этот сверхтяжелый период третьей волны", – добавил министр и поблагодарил украинцев за сознательность во время карантина.

Чиновник также отметил, что Киев станет следующим регионом, который выйдет из "красной" зоны карантина. Соответствующее представление МОЗ уже подал в Госкомиссию по вопросам ТЭБ и ЧС. Киев будет переведен в "желтую" зону эпидемиологической опасности.