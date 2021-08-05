Коронавирус Как проходит вакцинация в Украине: за сутки привиты почти 160 тысяч человек

2021-08-05 13:02

За минувшие сутки в Украине вакцинировано 159 121 человека, сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что одну дозу получили 95 690 человек, полностью иммунизированы - 63 431 человек.

Полностью иммунизированы и получили две дозы 2 215 230 человек. Всего с начала вакцинальной кампании привито 3 855 095 человек.

Напомним, за 24 часа украинские медики подтвердили 1052 новых случая коронавируса - всего в стране уже 2 255 345 случаев. 

Как сообщает Минздрав, выздоровели за сутки 542 человек (всего - 2 188 273), а скончались 25 украинцев (всего - 53 024). При этом госпитализированы с коронавирусом 532 человека.

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