Коронавирус Встречался с Путиным. Главврач коронавирусной больницы заразился Covid-19

2020-03-31 18:10 135



Заболевший Денис Проценко на днях встречался с президентом РФ Владимиром Путиным

Главный врач московской больницы в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом пациентов, Денис Проценко оказался заражен коронавирусом. Об этом сообщили российские СМИ во вторник, 31 марта.

Проценко подтвердил, что у него положительный тест на коронавирус Covid-19. Он отметил, что чувствует себя хорошо, самоизолировался в кабинете и работает дистанционно.

Напомним, 24 марта больницу для пациентов, зараженных коронавирусом, в поселке Коммунарка проинспектировал президент России Владимир Путин. Во время посещения медучреждения глава РФ надел специальный защитный костюм и респиратор.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о заболевании главврача Коммунарки, который встречался с президентом. По его словам, Путин регулярно тестируется на коронавирус. "Все нормально", - заявил Песков.

На фото, сделанных во время визита Путина в больницу, видно, что президент и главврач общались без масок.

Напомним, 24 марта больницу для пациентов, зараженных коронавирусом, в поселке Коммунарка проинспектировал президент России Владимир Путин. Во время посещения медучреждения глава РФ надел специальный защитный костюм и респиратор.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о заболевании главврача Коммунарки, который встречался с президентом. По его словам, Путин регулярно тестируется на коронавирус. "Все нормально", - заявил Песков.

На фото, сделанных во время визита Путина в больницу, видно, что президент и главврач общались без масок.

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