Коронавирус Трамп призвал американцев продержаться еще две очень болезненные недели

2020-04-02 09:14 42
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В США зафиксировали более 186 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 6,9 тысячи человек. Согласно прогнозам, ситуация нормализуется к началу лета, но наиболее тяжелый период будет пройден уже через 10-14 дней.

В связи с этим президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящие две недели будут тяжелым периодом для страны в связи с распространением нового коронавируса. 

"Нас ждут очень тяжелые две недели, а затем, надеюсь, как прогнозируют эксперты, ... мы увидим свет в конце тоннеля. Но это будут две очень болезненные недели", − заявил американский лидер в ходе трансляции в Twitter.

Напомним, ранее Трамп продлил карантинные меры в стране до 30 апреля. Он также сообщил, что, согласно подсчетам специалистов, пик смертности от коронавируса в США ожидается через две недели.

При этом, по прогнозам американских аналитиков, ситуация в стране нормализуется к началу лета.

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