По состоянию на 1 апреля в мире зафиксировано 859 796 случаев коронавируса, 178 301 пациентов выздоровели, 42 341 летальных случаев. Это следует из данных сайта Центра системных наук и инженерии при Университете Джонса Хопкинса.
COVID-19 распространился на 203 страны. Начиная с полуночи нового дня в мире зафиксировали 515 новых случаев заражения и 11 смертей.
В Украине зафиксировано 669 случаев
Ситуация в мире остается крайне сложной. Наибольшее количество заражений фиксируют в США 189 618. Там 4 079 человека погибло, 7 136 выздоровели.
Количество случаев заражения в Италии составляет 105 792, из них 12 428 летальных, 15 729 пациентов выздоровели.
В Испании зафиксировано 95 923 случая, в частности 8 464 смертельных и 19 259 выздоровлений.
В Китае зарегистрировано 82 294 случаев (3 310 смертельных), 76 206 выздоровели.
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