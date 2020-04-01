Коронавирус COVID-19 захватывает планету: ситуация в Украине и мире стремительно обостряется

2020-04-01 12:16 291

По состоянию на 1 апреля в мире зафиксировано 859 796 случаев коронавируса, 178 301 пациентов выздоровели, 42 341 летальных случаев. Это следует из данных сайта Центра системных наук и инженерии при Университете Джонса Хопкинса.

COVID-19 распространился на 203 страны. Начиная с полуночи нового дня в мире зафиксировали 515 новых случаев заражения и 11 смертей.

В Украине зафиксировано 669 случаев

Винницкая область - 49 случаев;

Волыньская область - 7 случаев;

Днепропетровськая область - 9 случаев;

Донецкая область - 6 случаев;

Житомирская область - 5 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 13 случаев;

Ивано-Франковская область - 64 случая;

Кировоградская область - 6 случаев;

г. Киев - 134 случая;

Киевськая область - 57 случаев;

Львовськая область - 6 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 12 случаев;

Полтавская область - 2 случая;

Ровненская область - 15 случаев;

Сумская область - 19 случаев;

Тернопольская область - 98 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 1 случай;

Хмельницкая область - 3 случая;

Черновецкая область - 104 случая;

Черкасская область - 52 случая;

Черниговская область - 2 случая.

Ситуация в мире остается крайне сложной. Наибольшее количество заражений фиксируют в США 189 618. Там 4 079 человека погибло, 7 136 выздоровели.

Количество случаев заражения в Италии составляет 105 792, из них 12 428 летальных, 15 729 пациентов выздоровели.

В Испании зафиксировано 95 923 случая, в частности 8 464 смертельных и 19 259 выздоровлений.

В Китае зарегистрировано 82 294 случаев (3 310 смертельных), 76 206 выздоровели.

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