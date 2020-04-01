Коронавирус COVID-19 захватывает планету: ситуация в Украине и мире стремительно обостряется

2020-04-01 12:16 291
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По состоянию на  1 апреля в мире зафиксировано 859 796 случаев коронавируса, 178 301 пациентов выздоровели, 42 341 летальных случаев. Это следует из данных сайта Центра системных наук и инженерии при Университете Джонса Хопкинса.

COVID-19 распространился на 203 страны. Начиная с полуночи нового дня в мире зафиксировали 515 новых случаев заражения и 11 смертей.

В Украине зафиксировано 669 случаев 

  • Винницкая область - 49 случаев;
  • Волыньская область - 7 случаев;
  • Днепропетровськая область - 9 случаев;
  • Донецкая область - 6 случаев;
  • Житомирская область - 5 случаев;
  • Закарпатская область - 1 случай;
  • Запорожская область - 13 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 64 случая;
  • Кировоградская область - 6 случаев;
  • г. Киев - 134 случая;
  • Киевськая область - 57 случаев;
  • Львовськая область - 6 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 12 случаев;
  • Полтавская область - 2 случая;
  • Ровненская область - 15 случаев;
  • Сумская область - 19 случаев;
  • Тернопольская область - 98 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 1 случай;
  • Хмельницкая область - 3 случая;
  • Черновецкая область - 104 случая;
  • Черкасская область - 52 случая;
  • Черниговская область - 2 случая.

Ситуация в мире остается крайне сложной. Наибольшее количество заражений фиксируют в США 189 618. Там 4 079 человека погибло, 7 136 выздоровели.

Количество случаев заражения в Италии составляет 105 792, из них 12 428 летальных, 15 729 пациентов выздоровели.

В Испании зафиксировано 95 923 случая, в частности 8 464 смертельных и 19 259 выздоровлений.

В Китае зарегистрировано 82 294 случаев (3 310 смертельных), 76 206 выздоровели.

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