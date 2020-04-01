Коронавирус Из Китая в Украину прибыла большая партия тестов на COVID-19 и распираторов

2020-04-02 08:11 135

Из Китая в Украину прибыла партия тестов для проведения полимеразной цепной реакции, которой хватит на 100 тысяч пациентов.

"Количество тестов, которое позволит провести исследования - около 100 тысячам пациентам. Также в грузе были защитные очки и щитки, респираторы, костюмы биологического защиты", - сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что весь товар уже распределен и разъехался по структурным подразделениям здравоохранения. В ближайшее время он будет передан медицинским работникам.

Ранее в Украину уже поступала медпомощь из Китая. Самолет с респираторами, защитными масками и другими средствами защиты приземлился в Борисполе.

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