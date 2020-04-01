Украина В Киеве из обсервации сбежали более 50 потенциально зараженных COVID-19

2020-04-01 14:12 156
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

В Киеве с обсервации из отеля Козацкий сбежали более 50 человек, которые вернулись из-за границы.

Как заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко , это люди, которых спецрейсом вернули из Катара несколько дней назад. Геращенко объяснил, что они смогли покинуть обсервацию "из-за законодательных неточностей".

"Мы не можем удерживать людей силой", — отметил Геращенко.

При этом заместитель главы МВД подчеркнул, что граждане сами должны понимать свою ответственность и будут выплачивать штраф.

"Силовых действий мы не применяли по данным лицам. Каждый, кто вышел из-под обсервации самовольно будет оплачивать штраф 17 тыс. грн. Это наказание за нарушение правил обсервации. Просто некоторые граждане очень богатые по сравнению с большинством населения Украины, могут себе позволить платить штрафы. За каждый выход из-под обсервации, а по тем, кто сбежал один раз будет контроль постоянный, будут платить по 17 тыс. грн за каждый выход", - отметил Геращенко.

В МВД призвали украинцев не подвергать риску заражения окружающих и заботиться об их здоровье.

"Надо, чтобы наши граждане также понимали важность собственной ответственности за то, если они заражены вирусом, заразят кого-то еще, то в таком случае мы будем придавать их уголовному наказанию по ст. 325 КК. На сегодняшний момент наша позиция четкая – МВД не согласовывает ни один прилёт ни одного чартера в Украину. Мы предлагаем всем нашим гражданам и требуем от вас, чтобы вы соблюдали условия обсервации", - подытожил Геращенко.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Зеленский готов максимально ужесточить карантин: уже с 6 апреля украинцев заставят...

2020-04-01 16:00 45

У Зеленского пояснили, почему не вводят Чрезвычайное положение

2020-04-01 13:11 258

Карантин в Германии: немцев обязали носить маски, советует шить их самостоятельно

2020-04-01 12:43 249

Польша пошла на крайние меры из-за коронавируса - карантин стал жестким

2020-04-01 09:40 369

Еще новости в разделе "Украина"

В Киеве из обсервации сбежали более 50 потенциально зараженных COVID-19

2020-04-01 14:12 156

У Зеленского пояснили, почему не вводят Чрезвычайное положение

2020-04-01 13:11 258

фото КАК РАЗЫГРАТЬ: ЛУЧШИЕ ПРИКОЛЫ НА 1 АПРЕЛЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

2020-04-01 10:11 747

Из-за пандемии коронавируса в Украину вернулись почти 150 тысяч граждан

2020-03-31 15:12 381
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Киеве из обсервации сбежали более 50 потенциально зараженных COVID-19 2020-04-01 14:12 156
У Зеленского пояснили, почему не вводят Чрезвычайное положение 2020-04-01 13:11 258
фото КАК РАЗЫГРАТЬ: ЛУЧШИЕ ПРИКОЛЫ НА 1 АПРЕЛЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 2020-04-01 10:11 747
Из-за пандемии коронавируса в Украину вернулись почти 150 тысяч граждан 2020-03-31 15:12 381

Лента

16:00 Зеленский готов максимально ужесточить карантин: уже с 6 апреля украинцев заставят...
15:46 Китайский COVID-19 проник в Госдеп США - много зараженных, есть жертвы
15:13 COVID-19 бушует на борту атомного авианосца США - капитан запросил срочной помощи
14:45 Зеленский разрешил для лечения Covid-19 применять незарегистрированные лекарства
14:12 В Киеве из обсервации сбежали более 50 потенциально зараженных COVID-19
13:44 В Раде уже нашли способ заблокировать старт свободного рынка земли
13:11 У Зеленского пояснили, почему не вводят Чрезвычайное положение
12:43 Карантин в Германии: немцев обязали носить маски, советует шить их самостоятельно
12:16 COVID-19 захватывает планету: ситуация в Украине и мире стремительно обостряется
11:42 Доллар и евро в Украине заметно подешевели - точный курс на сегодня