Коронавирус В Черновицкой области вводят особый режим въезда

2020-04-01 19:30 219
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Въехать на территорию области смогут лишь люди, которые там проживают и возвращаются домой, а выехать смогут те, кто направляется к месту своего жительства.

В Черновицкой ОГА намерены ввести особый режим въезда и выезда в область. Соответствующее решение в среду, 1 апреля приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба ОГА.

Вместе с тем, дата и время, когда начнет действовать особый режим, пока не определены, поскольку должностные лица администрации не имеют протокола Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС.

В пресс-службе добавили, что ранее областная комиссия по ТЭБ и ЧС обратилась в Комиссию с просьбой о введении особого режима въезда и выезда в Черновицкой области.

Это решение предусматривает запрет пассажирских перевозок. Разрешено будет движение только грузового транспорта, автомобилей предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области. Кроме того, въехать на территорию области смогут люди, которые проживают в Черновицкой области и возвращаются домой, а выехать смогут те, кто направляется к месту своего жительства.

Решение также предусматривает, что на территории Черновицкой области будет установлено пять карантинных контрольно-пропускных постов: в городе Вижница, в селе Оршовцы Кицманского района, в селе Звенячин Заставновского района, в селе Атаки Хотинского района и в городе Новоднестровске.

Напомним, по состоянию на 1 апреля, в Украине зафиксировано 669 случаев COVID-19, из них 104 выявлены в Черновицкой области.

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