Коронавирус В Испании новый максимум смертности от COVID-19

2020-04-01 21:30 267
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Число зараженных в Испании за сутки увеличилось на 7719 и теперь составляет 102136 человек.

В Испании за сутки скончались 864 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19. Это новый суточный рекорд смертей в этой стране, сообщает El Pais со ссылкой на данные министерства здравоохранения Испании в среду, 1 апреля.

Предыдущий максимум в Испании по смертям был зафиксирован во вторник – тогда умерли 849 человек.

В общей сложности с начала пандемии в Испании скончались 9053 человек.

Число зараженных за все время с начала пандемии возросло за сутки на 7719 человек и теперь составляет 102136. Из них почти 5900 находятся в реанимации – это на 5% больше, чем вчера. Цифра тяжелых пациентов является критической для медицинской системы Испании.

Выздоровели более 22500 человек.

Напомним, во всем мире коронавирусом заболели почти 860 тысяч человек, из них почти 178 тысяч выздоровели и более 42 тысяч умерли. COVID-19 распространился на 203 страны мира.

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