Коронавирус Covid-19 пришел в ВСУ: есть первый зараженный, более сотни изолированы

2020-04-02 12:42 180

По состоянию на данное время в ВСУ зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба командования медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

"В Вооруженных силах Украины зарегистрирован 1 случай заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа Covid-19", - говорится в сообщении.

Мужчина, у которого обнаружили коронавирус, - врач Хмельницкого военного госпиталя. С конца марта находился на амбулаторном лечении с ОРЗ.

Впоследствии 1 апреля его состояние ухудшилось, и с диагнозом пневмония его перевели в Хмельницкую инфекционную больницу. В тот же день ПЦР-диагностика подтвердила заражение коронавирусом.

Круг контактных лиц составил 10 человек, которым 2 апреля должны провести тестирование на коронавирус. Их всех осмотрели. Места пребывания больного продезинфицированы.

Всего среди военнослужащих на изоляции и самоизоляции сейчас находятся 140 человек. Из них для 72 военнослужащих изоляция должна закончиться в ближайшие трое суток.

Всего по состоянию на 2 апреля в Украине зафиксированы 804 случая заражения коронавирусом. За последние сутки их количество выросло на 135. Умерли 20 человек, еще 13 - вылечились.

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