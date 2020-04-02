Коронавирус Covid-19 пришел в ВСУ: есть первый зараженный, более сотни изолированы

2020-04-02 12:42 180
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

По состоянию на данное время в ВСУ зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба командования медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

"В Вооруженных силах Украины зарегистрирован 1 случай заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа Covid-19", - говорится в сообщении.

Мужчина, у которого обнаружили коронавирус, - врач Хмельницкого военного госпиталя. С конца марта находился на амбулаторном лечении с ОРЗ.

Впоследствии 1 апреля его состояние ухудшилось, и с диагнозом пневмония его перевели в Хмельницкую инфекционную больницу. В тот же день ПЦР-диагностика подтвердила заражение коронавирусом.

Круг контактных лиц составил 10 человек, которым 2 апреля должны провести тестирование на коронавирус. Их всех осмотрели. Места пребывания больного продезинфицированы.

Всего среди военнослужащих на изоляции и самоизоляции сейчас находятся 140 человек. Из них для 72 военнослужащих изоляция должна закончиться в ближайшие трое суток.

Всего по состоянию на 2 апреля в Украине зафиксированы 804 случая заражения коронавирусом. За последние сутки их количество выросло на 135. Умерли 20 человек, еще 13 - вылечились.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Стала известна реальная стоимость лечения каждого зараженного Covid-19 в Украине

2020-04-02 13:41 84

Число зараженных COVID-19 в Украине быстро растет, много детей и докторов

2020-04-02 12:16 213

Минздрав готовится к худшему, в больницах поставили почти 70 тыс коек для зараженных

2020-04-02 10:12 420

Трамп призвал американцев продержаться еще две очень болезненные недели

2020-04-02 09:14 243

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Стала известна реальная стоимость лечения каждого зараженного Covid-19 в Украине

2020-04-02 13:41 84

Covid-19 пришел в ВСУ: есть первый зараженный, более сотни изолированы

2020-04-02 12:42 180

Число зараженных COVID-19 в Украине быстро растет, много детей и докторов

2020-04-02 12:16 213

Затяжной экономический кризис и карантин до лета - чего боятся украинцы

2020-04-02 11:40 240
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Стала известна реальная стоимость лечения каждого зараженного Covid-19 в Украине 2020-04-02 13:41 84
Covid-19 пришел в ВСУ: есть первый зараженный, более сотни изолированы 2020-04-02 12:42 180
Число зараженных COVID-19 в Украине быстро растет, много детей и докторов 2020-04-02 12:16 213
Затяжной экономический кризис и карантин до лета - чего боятся украинцы 2020-04-02 11:40 240

Лента

13:41 Стала известна реальная стоимость лечения каждого зараженного Covid-19 в Украине
13:15 Доллар и евро дешевеют - что сейчас происходит с валютой и гривной
12:52 В РФ окончательно пустили ситуацию с короновирусом на самотек
12:42 Covid-19 пришел в ВСУ: есть первый зараженный, более сотни изолированы
12:16 Число зараженных COVID-19 в Украине быстро растет, много детей и докторов
11:40 Затяжной экономический кризис и карантин до лета - чего боятся украинцы
11:15 НАБУ начало закрывать уголовные дела против Петра Порошенко
10:41 Почему в Facebook и Instagram перестали загружаться страницы профилей
10:12 Минздрав готовится к худшему, в больницах поставили почти 70 тыс коек для зараженных
09:38 Сканеры, приложения-шпионы и тотальный контроль - как меняет мир коронавирус