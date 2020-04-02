Коронавирус Двойной удар по РФ: Путин не сдержался и выдал детали катастрофы...

2020-04-02 16:44 237
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1 апреля президент России Владимир Путин объявил ситуацию в стране катастрофической.

В среду глава государства-агрессора созвал совещание с членами правительства и обсудил критическое положение РФ из-за эпидемии и нефти. Его слова передает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин назвал две проблемы, которые резко подкосили Россию: "Ситуация непростая. У нас двойной удар", - подчеркнул он. По словам президента, к катастрофе привела пандемия китайского вируса и небывалое подешевение нефти. "Падение очень значительное, серьезное, глубокое", – признал Владимир Путин.

Накануне цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала на 2,25 доллара, цена за баррель составила 10,54 доллара. В последний раз такие низкие показатели были в далеком 1999 году.

Путин подчеркнул на заседании, что нефть – главный экспортный продукт России. Теперь ее приходится продавать ниже себестоимости, что приносит стране огромные убытки. Президент утверждает, что в настоящий момент с США и ОПЕК+ ведутся переговоры о мерах для "смягчения ситуации на рынке".

Интересно, что Россия сама спровоцировала падение цен, отказавшись от сделки с ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Решение привело к конфликту с Саудовской Аравией, которая теперь постепенно вытесняет российских экспортеров с рынка Европы. Вероятно, в Кремле просчитались и не спрогнозировали последствия отказа. И теперь вынуждены пожинать горькие плоды.

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