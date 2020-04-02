Коронавирус Разработка вакцины против COVID-19: нидерландские ученые нашли антитело

2020-04-02 19:18 198

В Нидерландах наблюдается активизация деятельности научной среды по борьбе с COVID-19.

Об этом рассказал посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

"Группа исследователей Утрехтского университета совместно с коллегами из Медицинского центра Erasmus и биотехнологической компании "Harbour BioMed "(Нидерланды) разработали антитело, которое способно ингибировать новый коронавирус (SARS-CoV-2). Сейчас исследования рецензируются научно-техническим изданием «Nature». Группа ученых Медицинского центра Лейденского университета совместно с биотехнологической компанией "Janssen" (Нидерланды) работают над разработкой вакцины и медицинских препаратов против COVID-19. Университет ведет активную коммуникацию с иностранными исследователями. По имеющимся данным, разработанная специалистами Лейденского университета вакцина против коронавируса будет испытываться совместно с фармацевтическим филиалом американской компании "Johnson & Johnson". По данным экспертов, испытания вакцины может продолжаться более одного года", - сказал Ченцов.

По его словам, в университетских больницах в городах Наймегене и Утрехт проводят исследования по возможности использования для медицинского персонала вакцины против туберкулеза в борьбе с коронавирусом. По мнению экспертов, вакцина против туберкулеза укрепляет иммунную систему, поэтому ослабляет влияние коронавируса на организм. А студенты и исследователи делфтского технического университета разрабатывают возможность изготовления недорогого и легкого в эксплуатации аппарата ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких).

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