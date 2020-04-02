Коронавирус Президент Филиппин приказал стрелять в нарушителей карантина

2020-04-02 21:52 231

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

“Мои приказы полиции, военным и местным чиновникам: если начинаются волнения, если они будут отбиваться и если возникнет угроза вашим жизням, можете их застрелить”, – заявил Дутерте в телеобращении к нации.

Он пояснил, что это в том числе касается тех, кто был отправлен в карантин, но не желает его соблюдать.

Дутерте также предостерег левые группировки от организации голодных бунтов.

Глава национальной полиции сказал, что президент в своей речи “продемонстрировал серьезность своих слов в том, что касается общественного порядка”, и заверил, что силовики ни в кого стрелять не будут.

Правительство Филиппин с середины марта ввело карантин на месяц на острове Лусон. Всего в стране на 2 апреля было 2 633 случаев заражения коронавирусом и 107 летальных исходов.

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