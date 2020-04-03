Коронавирус Китай жестко ответил на обвинения Трампа с сокрытии данных о COVID-19

2020-04-03 09:39 318

В посольстве Китая в США заявили, что обвинения американской разведки о сокрытии истинных масштабов ситуации с коронавирусом являются "откровенной попыткой поставить политические интересы выше человеческой жизни", сообщает CNBC.

Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на секретный отчет Белого дома сообщил, что публичная отчетность Китая является неполной и, вероятно, поддельной.

В свою очередь в посольстве Китая в Вашингтоне заверили, что Пекин "полностью исполнил свою обязанность по отчетности, предусмотренной Международными медицинскими регламентами, и обновляет статистику новых и летальных случаев открытым, прозрачным и ответственным способом".

"Правительство Китая из сильного чувства ответственности за здоровье своих людей предприняло наиболее комплексные и жесткие меры в борьбе с пандемией", - говорится в сообщении.

В заявлении также говорится, что клевета и перевод вины не могут компенсировать потерянное время.

Ранее Трамп обвинил Китай в пандемии коронавируса. Действия властей Китая и, в частности, утаивание информации о распространении инфекции привели к нынешней ситуации, считает Дональд Трамп.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай всю правду о COVID-19