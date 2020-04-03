Коронавирус COVID-19 захватывает Украину, число зараженных приближается к тысяче

2020-04-03 10:14 216

В Украине число случаев коронавирусной болезни COVID-19 стремительно приближается к тысяче, сообщает пресс-центрр Минздрава.

По данным лаборатории ЦОС, по состоянию на данное время в Украине 897 лабораторно подтвержденных методом ПЦР-исследования случаев заражения коронавирусом .

Всего в Украине зафиксировано 22 летальных исхода от COVID-19. В общем 19 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, вчера стало известно, что бесплатное лечение каждого больного Covid-19 в Украине будет стоить от 5 до 10 тысяч гривен.

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