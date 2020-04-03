Коронавирус Число инфицированных китайским коронавирусом уже перевалило за миллион

2020-04-03 15:34 213
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Число инфицированных коронавирусом Covid-19 в мире превысило 1 млн человек. Об этом свидетельствуют статистические данные системы Worldometers.

В мире сегодня зарегистрированы 1 миллион 207 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Соединенных Штатах Америки – 235 тыс. 747. На втором месте рейтинга – Италия, здесь число случаев составляет 115 тыс. 242.

Также отметим, что более 110 тыс. зафиксировано в Испании. В Китае, откуда и распространилась инфекция по всему миру, диагностировано 81 тыс. 589.

В Украине уже зафиксированы 804 случая инфицирования коронавирусом, из них 20 летальных и 13 - выздоровели. За последние сутки Минздрав фиксирует 135 новых случаев.

Напомним, коронавирус Covid-19 передается воздушно-капельным путем, он может распространяться при кашле, чихании, через капли слюны или выделения из носа. Инкубационный период, то есть период между заражением и появлением симптомов, – в среднем 5-6 дней. Однако наблюдения за потенциальными зараженными вирусом продолжаются не менее 14 дней.

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