Коронавирусная амнистися: Из-за эпидемии власти решили освободить тюрьмы

Власти Кения решили освободить тюрьмы, чтобы избежать распространения коронавируса, сообщает CNN.
Регистратор судебных органов Кении Анна Амади, сообщила, что только в марте страна выпустила 4 800 заключенных. Большинство из судебных заседаний относительно освобождения из-под стражи проводились через Skype или Zoom.
"Мы сделали приоритетом освобождение многих людей из тюрьмы. Особенно это касалось мелких правонарушителей с коротким сроком, а также тех, кто сидит там долго, однако у них осталось меньше шести месяцев, чтобы выйти на свободу", - рассказала Амади.
Так, с заключенными в тюрьме Шимо ла Тева судья Верховного суда говорил по Skype. 30 заключенных по очереди появлялись на камеру, пока судья зачитывал свой приговор.
На данный момент в Кении зафиксировано 110 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из которых три имели летальный исход.
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