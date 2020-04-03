Коронавирус Как получить пособие временно потерявшим работу из-за карантина

2020-04-03 20:31 258

В Украине начал действовать закон № 540-ІХ о гарантиях в связи с распространением коронавирусной болезни. Документ предусматривает помощь для тех, кто лишился работы из-за карантина или же был отправлен в отпуск за свой счет. СМИ собрали ответы на главные вопросы граждан, связанные с пособиями и выплатами.

Кто имеет право на пособие

Такое право имеют застрахованные лица, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших месяцу, в котором началось сокращение предусмотренной законодательством продолжительности рабочего времени, работали не менее шести календарных месяцев, уплачивали страховые взносы и у которых сокращение продолжительности рабочего времени составляет 50 и более процентов в месяц.

В случае, когда работодателем принимаются меры по профилактике и предотвращению распространения эпидемии на исполнение соответствующего решения областной государственной администрации, право на помощь по частичной безработице имеют все застрахованные лица, с которыми работодателем оформлены трудовые отношения.

В каком случае полагается помощь по безработице

Согласно закону, помощь по частичной безработице предоставляет территориальный орган центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции. Такая помощь будет предоставляться застрахованным лицам в случае потери ими части заработной платы в связи с остановкой (сокращением) производства продукции без прекращения трудовых отношений в случае, когда:

приостановление (сокращение) производства на предприятии или в цехе, участке с замкнутым циклом производства (структурное подразделение предприятия, в котором осуществляются все этапы технологического процесса по производству определенного вида продукции в пределах такого подразделения), имеющий неотвратимый и временный характер, длится не менее трех месяцев и не превышает шести месяцев, не зависит от работников и работодателя, охватило не менее 20 процентов численности работников предприятия или цеха, участка, у которых сокращение рабочего времени составляет 30 и более процентов в месяц;

приостановление (сокращение) производства и продолжительности рабочего времени работников является вынужденным, поскольку исчерпаны все возможные меры его предупреждения, что подтверждается согласованным решением работодателя и выборным органом профсоюзной организации, с которой заключен коллективный договор, по результатам консультаций между ними. Или же работодателем принимаются меры по профилактике и предотвращению распространения эпидемии на исполнение соответствующего решения местной государственной администрации.

О возможной остановке (сокращении) производства работодатель обязан уведомлять территориальный орган письменно по форме и в сроки, определенные центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции.

Кому помощь по частичной безработице не дадут

В случае, если приостановление (сокращение) производства носит сезонный характер или возникает исключительно по организационно-производственным причинам. Или если есть возможность трудоустройства (временного перевода) работников на период остановки (сокращения) производства на других участках, в цехах. Также в случае, когда работник отказался от трудоустройства (временного перевода) на подходящую работу на предприятии с полным рабочим днем (неделей), работает на предприятии по совместительству или проходит альтернативную (невоенную) службу.

Как получить помощь по частичной безработице

Для получения помощи по частичной безработице работодатель имеет право обратиться в территориальный орган центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции по месту регистрации его как плательщика единого взноса на обязательное государственное социальное страхование и подает следующие документы:

1) заявление в произвольной форме;

2) копию приказа с указанием даты начала остановки (сокращения) производства и перечнем мер по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19), предусмотренных карантином, установленным Кабинетом министров Украины;

3) сведения о работниках (фамилия, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые через свои религиозные убеждения отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий орган и имеют отметку в паспорте)), у которых возникло право на помощь по частичной безработице в соответствии с настоящей статьей;

4) справку об отсутствии задолженности по выплате заработной платы и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, возникшая в течение пяти лет, предшествующих году остановки (сокращения) производства.

Право на пособие по частичной безработице в соответствии с настоящей статьи имеют застрахованные лица, с которыми работодателем оформлены трудовые отношения (кроме лиц, которые получают пенсию).

Пособие по частичной безработице устанавливается за каждый час, на который работнику была сокращена предусмотренная законодательством продолжительность рабочего времени, из расчета двух третей тарифной ставки (оклада), установленной работнику соответствующего разряда. Размер помощи определяется исходя из финансовых возможностей Фонда и не может превышать размера минимальной заработной платы, установленной законом.

Выплата работникам пособия по частичной безработице осуществляется работодателем с первого дня сокращения продолжительности их рабочего времени за счет средств Фонда в пределах срока приостановления (сокращения) производства, но не более срока проведения мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предусмотренных карантином, установленным Кабинетом Министров Украины.

В случае нарушения гарантий занятости лиц, которым выплачивалось пособие по частичной безработице (расторжение трудового договора в течение шести месяцев (если пособие выплачивалось менее чем 180 календарных дней - в течение периода, равного периоду выплаты пособия), со дня окончания выплаты пособия по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 40 (кроме полной ликвидации или прекращении деятельности работодателя), пунктом 1 статьи 36, частью третьей статьи 38 Кодекса законов Украины о труде, средства возвращаются в полном объеме в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Работодатель может обратиться за получением средств для выплаты работникам пособия по частичной безработице в течение 30 календарных дней со дня приостановления (сокращения) производства.

Период выплаты пособия по частичной безработице в случае когда работодателем принимались меры по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предусмотренных карантином, установленным Кабинетом министров Украины, не учитывается при рассмотрении обращения по следующим получением пособия по частичной безработице по причинам производственного характера.

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