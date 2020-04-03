Коронавирус Скоро пик пандемии коронавируса - МОЗ готовит беспрецедентно жесткие меры

2020-04-03 22:12 69
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Минздрав Украины подробно изучает ситуацию с коронавирусом, которая происходит в странах ЕС, и ожидает, что в ближайшее время в Украине возможен пиковый рост заболеваемости Covid-19.  

"Мы прогнозируем, что в ближайшее время нас ожидает пиковый рост коронавирусной болезни на территории Украины.

Поэтому мы и предлагаем жесткие меры, поскольку наши расчеты показывают, что при введении дополнительных мер по изоляции и ограничения мобильности мы сможем значительно уменьшить количество критических случаев", - заявил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Чиновник отметил, что в Украине таким образом можно значительно уменьшить количество летальных исходов вследствие коронавирусной болезни.

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