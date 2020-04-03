Коронавирус МОЗ срочно рассылает по областям лекарство для снятия тяжелых симптомов коронавируса

2020-04-03 18:29 444

В апреле более 2 тысяч упаковок "Плаквенила" распространят во всех областях Украины, еще 750 - оставят в Киеве. Этот препарат помогает немного смягчить симптомы в наиболее тяжелых случаях коронавирусной инфекции.

"У нас уже готов соответствующий раздел. Нам передали 3 тыс. упаковок препарата. 2250 будут отправлены в регионы, а 750 остаются в Киеве для быстрого реагирования. Завтра будет физически подписан договор с "УкрМедПостач", и уже завтра лекарства поедут в области", - сообщает Телеграмм-канал "Коронавирус инфо", со ссылкой на заявление главы Минздрава страны Максима Степанова.

Также отмечается, что лекарств от коронавирусной инфекции не существует, однако пациентам оказывается симптоматическое лечение.

В частности, "Плаквенил" применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни, но исключительно по рецепту врача.

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