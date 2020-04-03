Коронавирус В МВФ бьют тревогу - мировая экономика остановилась

2020-04-04 00:15 189
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МВФ подчеркивает, что ситуация намного хуже 2008 года

Международный валютный фонд заявил, что мировая экономика остановилась и ситуация теперь намного хуже, чем в 2008 году. Соответствующее заявление сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, пишут российские СМИ.

Указано, что за экстренной помощью и поддержкой к организации обратились в связи с коронавирусом более 90 стран.

"Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис", - заявила Георгиева на пресс-конференции.

Она подчеркнула, что организация никогда не видела такого роста запросов на срочную помощь.

"Мы мобилизуем экстренную финансовую поддержку странам, и могу сказать вам, что мы никогда не видели такого роста запросов на срочную помощь. Уже более 90 третьих стран находятся в процессе подачи запросов о ней в МВФ", - отметила директор-распорядитель МВФ.

Напомним, в конце февраля фонд рассматривал два варианта развития мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса в Китае. Георгиева отмечала, что Covid-19 в любом случае изменит прогнозы МВФ, обнародованные в январе 2020 года. Согласно документу, мировая экономика в 2020 году должна вырасти на 3,3 процента по сравнению с 2019 годом. Однако коронавирус привел к снижению деловой активности в Китае.

В МВФ тогда подчеркивали, что в случае, если в ближайшее время удастся остановить распространение COVID-19, китайская экономика вернется к своему нормальному состоянию уже во втором квартале. Тогда глобальный экономический рост составит по итогам года 3,2 процента. Вместе с тем в фонде предупреждали, что рассматривают и самые худшие сценарии, при которых вирус продолжит распространяться по всему миру.

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