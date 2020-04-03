Коронавирус Кабмин запретил выходить из дома людям старше 60 лет

2020-04-04 01:00 141
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В пятницу, 3 апреля, Кабинет министров Украины запретил больным коронавирусом посещать аптеки, продуктовые магазины и выгуливать домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Также по решению Кабмина, введена обязательная самоизоляция лиц старше 60 лет.

Согласно принятому правительством решению, обязательной самоизоляции подлежат "лица, имевшие контакт с больным COVID-19, кроме лиц, находившихся в средствах индивидуальной защиты в связи при исполнении служебных обязанностей; лица, в отношении которых есть подозрение на инфицирование, или лица, которые болеют на COVID-19 и не требуют госпитализации, а также лица, достигшие 60-летнего возраста, кроме лиц.

При этом граждане, находящиеся на обязательной изоляции, должны указать место своего пребывания и контакты для связи, а также краткие сведения о состоянии здоровья и хронических заболевания.

В кабмине подчеркнули, что данная информация вносится в мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг.

"За дачу ложных сведений о месте своей самоизоляции, средствах связи, а также за несоблюдение режима самоизоляции лицо будет привлечено к административной ответственности, а в случае нарушения режима самоизоляции, повлекшего тяжелые последствия, в том числе смерть третьих лиц - к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Однако, если человеку на самоизоляции не могут близкие помочь приобрести необходимые предметы, ему разрешается посещение мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, которые размещены на расстоянии не более 2 км от места самоизоляции, при условии использования средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок без клапана выдоха, а также выгул домашних животных два раза в день.

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