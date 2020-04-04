Во Львове умер отец Святослава Вакарчука – ученый, экс-министр образования

Сердце бывшего министра образования Ивана Вакарчука остановилось на 74-м году жизни
Эту информацию в своем Facebook опубликовал нардеп Владимир Вятрович.
Известно, Иван Вакарчук скончался сегодня, 4 апреля.
"Большая потеря. От нас ушел профессор Иван Вакарчук. Великий человек, тот, кто умел менять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор Alma mater, министр образования с которым имел честь сотрудничать, меняя эту отрасль. Он сделал так, что с 2008 года почти по полмиллиона украинских детей завершают школу с надеждой на честное поступление, и эта надежда не напрасна. Он поставил бескомпромиссно вопрос качества образования в нашей высшей школе, начал поднимать престиж естественного, математического и физического образования в школе", - написал парламентарий в своем личном Facebook.
Точная причина смерти отца народного депутата Святослава Вакарчука пока не называется.
В течение 1990-2007 и 2010-2013 годов Иван Вакарчук работал на должности ректора Львовского университета.
В марте 2007 года Иван Вакарчук получил звание Герой Украины с вручением ордена Государства.
Украины со слезами отреагировали на публикацию и выразили соболезнования родным Вакарчука-старшего.
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