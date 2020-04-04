Коронавирус Коронавирус. В Италии впервые снизилось число пациентов в интенсивной терапии

2020-04-05 00:06 195
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Итальянские власти сообщили о снижении количества пациентов в отделениях интенсивной терапии, это произошло впервые с начала эпидемии COVID-19

В Италии впервые с начала эпидемии COVID-19 снизилось количество пациентов в интенсивной терапии, сообщает Reuters.

Итальянское Агентство по общественной защите сообщило сегодня, 4 апреля, что в отделениях интенсивной терапии находится 3994 человека, в предыдущие сутки там было 4068 человек. Это первое снижение количества пациентов в тяжелом состоянии с 21 февраля, когда в Северной Италии была зафиксирована вспышка заболевания.

Общее количество выявленных случаев заболевания в Италии выросло за сутки на 4805 и составило 124 632 случая, умер от инфекции за сутки 681 человек, всего - 15 362. Выздоровело от инфекции в стране 20 996 человек.

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