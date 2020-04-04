Украина Киев в кольце пожаров, в городе зафиксировано сильное загрязнение воздуха

2020-04-05 01:45 180
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В Киеве зафиксировано сильное загрязнение воздуха из-за масштабных пожаров в городе и области. Так, сегодня огонь охватил леса в Чернобыльской зоне.

Об этом в субботу, 4 апреля, рассказала пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС).

Сообщается, что киевляне уже вторую неделю подряд жалуются на запах гари в воздухе, который особенно ощутимо ночью и утром. Замеры лаборатории показали превышение продуктов горения на всей территории столицы. Это является результатом большого количества пожаров в экосистемах Киева и Киевской области.

"За последние сутки в Киевской области зафиксировано 124 пожара общей площадью 135 га. Все пожары ликвидированы. В Киеве за последние 12 дней зафиксировано 144 пожара в экосистемах общей площадью более 30 га. Продолжается ликвидация пожара на ул. Пуховская на площади 0,7 га. На ул. Ивана Выговского зафиксировано тление травы после пожара на площади 2 га", - отмечает пресс-служба ОГА.

Администрация города призвала жителей беречь природу и не провоцировать пожары в экосистемах региона.

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