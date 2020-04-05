Коронавирус Курс валют после выходных резко изменится, доллар и евро на грани: что будет с гривной

2020-04-05 10:30 1845

Курс валют в Украине 5 апреля удивит всех, доллар и евро временно «выведут из игры» перед новым грандиозным падением.

Об этом свидетельствует прогноз НБУ.

Так, сто долларов обойдутся вам в 2759,62 гривны. А уже в понедельник, 6 апреля, стоимость валюты упадет до 2737,3 грн (-22,3).

Приблизительно такой же будет ситуация и с курсом евро. Сегодня он будет стоить 3008,12 грн, а уже в понедельник цифры в обменниках опустятся до 2956,01 грн (-52,11).

Более того, утверждают в Национальном банке, в последний день предыдущей рабочей недели сто долларов торговались по 2736,09 гривен.

Как сообщалось ранее, єпидемия китайского вируса серьезно ударила по мировой экономике. Об этом во время брифинга заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

По ее словам, ситуация с мировой экономикой сейчас намного хуже, чем в 2008-2009 годах.

Георгиева также предупредила, что из-за пандемии китайского вируса мировая экономика почти остановилась.

«Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис», - заявила глава МВФ во время брифинга.

Как утверждает Кристалина Георгиева, больше всего от последствий опасного вируса страдают развивающиеся страны, поскольку у них «меньше ресурсов для защиты от этого двойного кризиса — кризиса здравоохранения и экономического».

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