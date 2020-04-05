Коронавирус США начали тестировать на антитела к коронавирусу

2020-04-05 14:00 390

Исследование поможет восстановить рабочие ресурсы Штатов и позволит понять, как ведет себя вирус в разных условиях.

Американский центр по контролю и профилактике заболеваний начал проводить тесты на антитела, чтобы определить, сколько человек заразились коронавирусом, включая тех, у кого не было симптомов, пишет Politico 4 апреля со ссылкой на представителя ведомства.

Речь идет об анализах крови, чтобы определить, перенес ли человек COVID-19, выздоровел от болезни и получил иммунитет к повторному заражению.

Тесты будут делаться среди граждан трех групп: среди жителей регионов-очагов эпидемии коронавируса, у которых не диагностировалось заболевание; среди жителей регионов, где коронавирус распространялся не так сильно; а также среди некоторых групп населения, в том числе медперсонала.

Издание отмечает, что исследование поможет восстановить рабочие ресурсы США и позволит понять, как ведет себя вирус в разных условиях. Тестирование также должно сориентировать Белый дом на смягчение или ужесточение карантина.

По последним данным, в США зафиксировано более 312 тысяч заболевших. От COVID-19 умерли почти 8,5 тысячи человек, почти 15 тысяч пациентов излечились.

США остаются на первом месте по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Подробно о причинах в материале США лидируют по коронавирусу: как это произошло.

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